قمة المناخ.. مسيرة احتجاجية لحماية البيئة (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - المسيرة تم تنظيمها داخل المنطقة الاحتجاجية بالمنطقة الخضراء. وانطلق مؤتمر المناخ أمس الأحد، بمشاركة قادة وزعماء العالم فى مدينة شرم الشيخ.

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