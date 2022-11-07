- 1/2
- 2/2
والمبادرات مثل الرعاية الصيدلية للممارسات الدوائيــة "التوعية الدوائية بالمضادات الحيوية 2022"، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية E-labelling، حملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية والحفاظ على البيئة.
وشهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين، أعمال الجناح الخاص بالهيئة، الذى يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التى تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعى مع الهيئة، وكذلك تفاصيل مبادرات الهيئة.
جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات قمة المناخ بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة، والعديد من القادة السياسيين من شتى الدول، بالإضافة إلى 30 ألف مشارك من 127 دولة مختلفة.
وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 نوفمبر 2022، لتناول قضايا هامة، أبرزها القضايا المتعلقة بالطاقة، المياه، الزراعة، الحياد الكربونى، التنوع البيولوجى، الأمن الغذائى، ومؤثراتها على التوازن البيئى.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ هيئة الدواء للأهداف الاستراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر لعام 2030، ودعم مساعى الدولة فى إنجاح قمة المناخ، وتبنى سياسات توعوية وتنفيذية خاصة بحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر COP27.. هيئة الدواء تعلن عن عدة مبادرات لتوفير خدمات صحية عالية المستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.