COP27.. هيئة الدواء تعلن عن عدة مبادرات لتوفير خدمات صحية عالية المستوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية، من خلال الجناح الخاص بها بالمنطقة الخضراء التى تشارك به فى فعاليات قمة المناخ COP27، عن عدد من المبادرات التى تهدف إلى المساهمة فى توفير خدمات صحية عالية المستوى للمرضى المصريين، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، مع الحفاظ على التوازن البيئى.





والمبادرات مثل الرعاية الصيدلية للممارسات الدوائيــة "التوعية الدوائية بالمضادات الحيوية 2022"، وكذلك المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية E-labelling، حملات التوعية بالتخلص الآمن من الأدوية والحفاظ على البيئة.

وشهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين، أعمال الجناح الخاص بالهيئة، الذى يهدف إلى استعراض أهم الخدمات الرقابية، والاستشارية، التى تقدمها الهيئة، والآليات المختصرة لها، وسبل التواصل المجتمعى مع الهيئة، وكذلك تفاصيل مبادرات الهيئة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات قمة المناخ بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات وكبار رجال الدولة، والعديد من القادة السياسيين من شتى الدول، بالإضافة إلى 30 ألف مشارك من 127 دولة مختلفة.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 18 نوفمبر 2022، لتناول قضايا هامة، أبرزها القضايا المتعلقة بالطاقة، المياه، الزراعة، الحياد الكربونى، التنوع البيولوجى، الأمن الغذائى، ومؤثراتها على التوازن البيئى.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ هيئة الدواء للأهداف الاستراتيجية الدولة المصرية، ورؤية مصر لعام 2030، ودعم مساعى الدولة فى إنجاح قمة المناخ، وتبنى سياسات توعوية وتنفيذية خاصة بحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الأخضر.