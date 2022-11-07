تفاصيل جناح للأمم المتحدة بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تشارك أسرة الأمم المتحدة فى مصر بـ"جناح الأمم المتحدة فى مصر"، فى المنطقة الزرقاء، وستبدأ الفعاليات بجناح الأمم المتحدة من 9 نوفمبر إلى 17 نوفمبر 2022 تماشيًا مع الأجندة الدولية لقمة المناخ، وذلك فى إطار فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، المُنعقدة بشرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.





وأشارت الأمم المتحدة - فى بيان لها اليوم الاثنين - إلى أنه تم التركيز على البرامج والأنشطة والمُبادرات المختلفة للأمم المتحدة فى مصر تحت شعار "جناح واحد لأمم متحدة واحدة فى مصر" لإبراز نهج منظومة الأمم المتحدة فى مصر فى التعامل مع قضايا المناخ واعتمادها على ركائز عمل الأمم المتحدة فى مصر و هى: رأس المال البشرى، الخدمات الاجتماعية الرئيسية، التنمية الاقتصادية و الحوكمة وتمكين السيدات والفتيات.

ويعتمد مؤتمر الدول الأطراف "COP27" على نتائج "COP26" لتقديم إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، من الحد العاجل من انبعاثات غازات الدفيئة، وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، إلى الوفاء بالالتزامات بتمويل العمل المناخى فى البلدان النامية، يسعى COP27 إلى تجديد التضامن بين البلدان، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التاريخية، من أجل الناس والكوكب.

ويجتمع رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدنى إلى جانب نشطاء المناخ ورؤساء البلديات وممثلى المجتمع المدنى والرؤساء التنفيذيين فى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخى.

ويُوصف COP27 بأنه مؤتمر الأطراف الخاص بـ"التنفيذ"، الذى يركز على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وهو أيضًا المجال الذى يمكن أن يكون فيه الحوار الدولى بشأن المناخ أكثر ملاءمة للبلدان بما فى ذلك مصر، كما وأن مؤتمر الأطراف 27 سيكون معنيًا بالانتقال من المفاوضات إلى "التخطيط للتنفيذ" لكل الوعود والتعهدات التى قُطعت.

ويشهد جناح الأمم المتحدة بشرم الشيخ تسليط الضوء على قضايا المناخ والتنمية المستدامة الوطنية فى مصر، وتتضمن الفعاليات مناقشات حول التركيز على تعزيز التنفيذ عبر القضايا ذات الأولوية، وهى فرصة للتواصل مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الخاصة وممثلى المجتمع المدنى بهدف تطوير حلول عملية مؤثرة وطموحة للعديد من التحديات المناخية التى ستشمل التخفيف و التكيف و التمويل. بالإضافة إلى ذلك أن تكون أصوات أصحاب المصلحة مسموعة، وسُتتاح لهم الفرصة لعرض الحلول.