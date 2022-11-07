وذكرت الوزارة - فى بيان أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، أن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من قطاع الشحن آخذة فى التزايد الأمر الذى يتعارض مع أهداف اتفاقية باريس.
وأشار البيان إلى أنه فى حال المقارنة بين انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من قطاع الشحن وانبعاثات الدول، ستكون الناتجة عن قطاع الشحن ضمن أكبر عشرة مسببات للانبعاثات على مستوى العالم، حيث نظمت الولايات المتحدة والنرويج تحدى الشحن الأخضر فى COP27، بهدف تشجيع الدول والصناعات لتبنى تكنولوجيا صناعة السفن التى تعمل بالطاقة النظيفة.
وأصدرت البلدان والموانئ والشركات أكثر من 40 إعلانا رئيسيا تتناول الابتكارات الخاصة بالسفن والتوسع فى الوقود منخفض أو عديم الانبعاثات والسياسات للمساعدة فى تعزيز استيعاب سفن الجيل التالى.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تقود تحدى "الشحن الأخضر" كأحدى التزامتها بحل أزمة المناخ إقليميا وعالميا، من خلال تسهيل ممرات الشحن الخضراء حول العالم وإنشاء خطة عمل وطنية أمريكية تبدأ مطلع العام المقبل 2023.
وأضاف البيان أنه فى إطار قانون الولايات المتحدة للحد من التضخم، تمنح وكالة حماية البيئة 3 مليارات دولار لتوفير التمويل للمعدات وتكنولوجيا الموانئ فى محاولة لخفض الانبعاثات، بالإضافة للعمل مع دول فى المنظمة البحرية الدولية لمراجعة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية الأولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن فى موعد أقصاه 2050.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولى فى هذا الصدد، فإن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعلنان التعاون التقنى لإنشاء ممر شحن أخضر بين تحالف الموانئ البحرية الشمالية الغربية الأمريكية وميناء بوسان، كذلك بين الولايات المتحدة وكندا من خلال البحيرات العظمى ونهر سانت لورانس البحرى، واخيرا تعتزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عزمهما على دعم إنشاء ممرات شحن خضراء بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأمريكى للمناخ ورئيس وزراء النرويج يترأسان إطلاق تحدى الشحن الأخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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