رئيس موزمبيق يؤكد أن بلاده من أكثر الدول التى تعانى من التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس موزمبيق -فى كلمة خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ- أن بلاده استضافت عدة فعاليات لوضع آلية لحماية الغابات والبيئة من خطر الانبعاثات الكربونية والحد منها، عن طريق استخدام الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعى والذى يعتبر أقل تلويثًا للبيئة.
ودعا إلى حشد التمويل من أجل التكيف مع تداعيات تغير المناخ، والتمكين من تنفيذ مبادرات التكيف، وتخفيف الضرر، والمساهمة فى إجراءات تخفيف الأثر، تماشيًا مع اتفاق باريس.
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