جدة - نرمين السيد - وأضاف جيله -خلال فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمدينة شرم الشيخ- أن قيادة مصر لعمل المناخ الدولى خلال الفترة المقبلة ستحقق الأهداف المرجوة منه، مؤكدا استعداد بلاده للعمل بالشكل الوثيق مع مصر والسعودية فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن التغير المناخى من أخطر التحديات التى تواجه المنطقة والعالم برمته والتى تزداد تداعياتها تفاقما، مما يستلزم حشد الجهود للتصدى للآثار السلبية التى تهدد مستقبل البشرية.
ونوه بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحظى بأهمية بالغة، معربا عن أمله فى أن يسهم أثرها الإيجابى فى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جيبوتى: مصر سباقة فى تبنى البرامج الناجحة لمكافحة التغير المناخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.