رئيس جيبوتى: مصر سباقة فى تبنى البرامج الناجحة لمكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جيله -خلال فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمدينة شرم الشيخ- أن قيادة مصر لعمل المناخ الدولى خلال الفترة المقبلة ستحقق الأهداف المرجوة منه، مؤكدا استعداد بلاده للعمل بالشكل الوثيق مع مصر والسعودية فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن التغير المناخى من أخطر التحديات التى تواجه المنطقة والعالم برمته والتى تزداد تداعياتها تفاقما، مما يستلزم حشد الجهود للتصدى للآثار السلبية التى تهدد مستقبل البشرية.

ونوه بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحظى بأهمية بالغة، معربا عن أمله فى أن يسهم أثرها الإيجابى فى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.