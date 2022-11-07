وزير الكهرباء: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل حاسمة لمواجهة تغير المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مؤتمر المناخ (COP27) حملت رسائل محددة وحاسمة بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى التزامات لمكافحة آثار التغيرات وتقليل الانبعاثات.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، على هامش مشاركة وزير الكهرباء في فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف شاكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا ومحددًا فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمة الأخطر التي تواجه كوكب الأرض؛ وهي التغيرات المناخية، وأهمية العبور من التحديات المرتبطة بهذه الأزمة وخلق بيئة نظيفة ومستدامة.

وأشار شاكر إلى أن العالم كله يتأثر بالتغيرات المناخية، وليس الدول النامية فقط، وإن كانت الأخيرة هي الأكثر تأثرًا رغم إسهاماتها المحدودة للغاية في انبعاثات الغاز الضارة بالبيئة.

ونوه شاكر بالنداء الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك معًا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم، مؤكدًا أنها بادرة ممتازة يجب استثمارها والبناء عليها، لا سيما وأن جميع الدول تعاني من تبعات هذه الحرب.