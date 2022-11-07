وزير البيئة الهندى: مبادرة الشرق الأوسط تسعى إلى التحول للاقتصادات الخضراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - قال شيري بوبندر ياداف وزير البيئة الهندي، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تسعى إلى التحول للاقتصادات الخضراء، موضحا أن المبادرة تسعى لخلق بنية تحتية للحد من الانبعاثات والتغيرات المناخية.

وأضاف وزير البيئة الهندي، خلال كلمته بقمة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهند تسعى لتعميم أهداف التنمية المستدامة وتمويل قضايا المناخ، ونجتمع اليوم من أجل زيادة الغطاء الأخضر وتحقيق الاستدامة الخضراء والدفاع عن حياة الكثيرين .

ولفت وزير البيئة الهندى إلى أنه منذ عام قمنا بإلقاء الدور على أهمية الحفاظ على الكوكب ومكافحة التغيرات المناخية .