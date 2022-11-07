رئيس الجابون: حان الوقت لنلتزم بوعودنا لدعم السياسات المناخية للدول النامية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس دولة الجابون، على بونجو أونديمبا، إن الدورة الـ26 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP26"، التى انعقدت فى جلاسكو، قيمت الفجوات الكبيرة بين أعمالنا والتزاماتنا، مشددا على أهمية العمل لسد هذه الفجوات.





جاء ذلك فى كلمة ألقاها رئيس دولة الجابون خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسى من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP27"، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

وأضاف أونديمبا: "حان الوقت لنلتزم بوعودنا لدعم السياسات المناخية للدول النامية بمئة مليار دولار سنويا"، مبينا أن الجابون مثل بلدان نامية عديدة أخرى ينبغى أن تتلقى الكثير من ملايين الدولارات كنتيجة لهذه العهود التى قطعت؛ بهدف تمويل تكيفها مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة ولمكافأة جهودها الرامية لتحقيق الحياد الكربونى واحتجاز الكربون.

ولفت رئيس دولة الجابون إلى أن هذه التمويل يجب أن يتسم بالشفافية والفعالية وقابلية الاستخدام.

وأوضح: "منذ الالتزامات التى قطعت فى كوبنهاجن تمكنا من خلال طبيعتنا امتصاص نحو 5 مليارات طن من ثانى أكسيد الكربون من المناخ، ونلتزم بالحياد الكربونى إلى ما بعد 2050"، معربا عن أمله فى امتصاص 100 مليون طن من ثانى أكسد الكربون فى العام.

ونوه إلى أنه حال تركيز كل بلد على مكافحة تغير المناخ بتقليل الانبعاثات الصناعية وتحسين الزراعة وزيادة الابتكار التكنولوجى وتسخير إمكانات النظم البيئية وامتصاص الكربون، فيمكن العمل معا للتوصل إلى حلول أفضل تتخطى ما بيننا من اختلافات.