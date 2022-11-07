رئيس سيشل: العام المقبل سنصل إلى 100% من حماية أشجار المانجروف

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جمهورية سيشل، ويفيل رامكالوان، أن بلاده ستسهم بحلول العام المقبل 2023 فى تخفيف أثر تغير المناخ بالوصول إلى نسبة 100% من حماية كل أشجار المانجروف ومروج الأعشاب البحرية، وذلك من خلال إضافة 32% من نسبة الحماية، مشيرًا إلى أن بلاده تضطلع بدور ريادى فى تخفيف أثر تغير المناخ.





جاء ذلك فى كلمة ألقاها رئيس سيشل خلال استكمال فعاليات الشق الرئاسى من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين. وقال رئيس سيشل: "الكثيرين، ولا سيما الشباب، يتساءلون ما إذا كان مؤتمر الأطراف مجرد لعبة عد أرقام 26 ثم 27 إلى آخره، أم أنه فى الحقيقة عد تنازلى لإنقاذ كوكبنا"، معربًا عن تطلعه إلى مغادرة مدينة السلام شرم الشيخ بعد إبرام معاهدة سلام مع الكوكب، واتخاذ قرارات وقطع تعهدات جيدة تُنفَذ ولا تصبح مجرد مجموعة من الوعود التى لا تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بعد وقت طويل للغاية. وأشار إلى أن بلاده، مثلها مثل الجزر الأخرى، إسهامها فى تدمير الكوكب لا يذكر ومع ذلك تعانى وطأته الأكبر، لافتا إلى أن الدول الدول الصناعية والشركات متعددة الجنسيات ينبغى أن تولى عناية أكبر لجدول أعمال "الضرر والخسائر" فى القمة الحالية، وأن تحظى الدول المحيطية التى تتحمل التأثيرات الأكبر لهذه الأنشطة بالمساعدة على جبر الضرر الذى لحق بها.

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