الرئيس السيسي: أتطلع للعمل المشترك فى مشروعات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ختام كلمته بقمة الشرق الأوسط الأخضر، إننى أتطلع إلى العمل المشترك بين دولنا خاصة المشروعات ذات الابعاد الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتنفيذ مشروعات الإنذار المبكر وإدارة الثروة السمكية ونقل التكنولوجيا الجديدة فى مجالات الاستخدامات المستدامة للموارد المائية والتنمية الزراعية .

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته: أدعوكم أيضا إلى التعرف على المبادرات التى ستطلقها مصر في هذه المجالات خلال الأيام المقبلة للمؤتمر، والاستفادة منها في سياق أوسع لعمل المناخ العالمى على كافة المستويات .