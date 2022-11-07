الرئيس السيسي: يجب النظر فى كيفية الاستفادة من المبادرات لتعظيم العمل المناخى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 06:30 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدول المشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتعرف على المبادرات خلال فعاليات قمة المناخ خلال أيام المقبلة.

وقال الرئيس السيسى، خلال قمة الشرق الأوسط الأخضر، إنه يجب النظر في كيفية الاستفادة من المبادرات لتعظيم العمل المناخى على كافة الأصعدة.

وتابع الرئيس السيسى: أشكركم وأدعوكم على العمل الجاد لتنفيذ اتفاقيات ومخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر، وأتمنى لكم مشاركة مثمرة والاستماع بمدينة شرم الشيخ خلال تواجدكم بفعاليات القمة.