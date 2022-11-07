رئيس مجلس القيادة اليمنى: «الشرق الأوسط الأخضر» تدعم فرص السلام بين الشعوب

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى رشاد العليمى، عن سعادته بالمشاركة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدا أن المبادرة هدفها التقليل من الأثار السلبية للتغيرات المناخية.





وأضاف خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى تعقد على هامش مؤتمر المناخ COP27، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن المبادرة منصة إقليمية لتعزيز الحفاظ على الغطاء النباتى ودعم فرص التعاون والسلام بين الشعوب. وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، أن المبادرة تعزز فرص التعاون وتبنى جسور التعاون بين المنظمات وتعمل على تشجيع الابتكار والحد من تدهور الأراضى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن أمله فى أن تساعد المبادرة فى تنمية بلاده التى تضررت من الهجمات الحوثية. وهنأ مصر على نجاح مؤتمر المناخ COP27، والذى يعقد فى شرم الشيخ.

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