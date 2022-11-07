ولى العهد الكويتى: مبادرة الشرق الأوسط أساس للتعاون بمكافحة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف ولى العهد الكويتى -خلال فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر- أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط فى العمل المناخى وأساسا للتعاون الإقليمى فى مكافحة آثار تغير المناخ وهو ما يعبر عن الرغبة الصادقة للدول الإقليمية فى تنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وتحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030.

وتابع أن دولة الكويت تؤكد التزامها بالقرارات والمبادرات الخليجية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة، فقد تضمنت رؤية الكويت الجديدة 2035 ركيزة أساسية محورها بيئة معيشية مستدامة، تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستدامة البيئية والإيفاء بتعهداتها البيئية أمام المجتمع الدولى.

وأكد ولى عهد دولة الكويت، أن بلاده ملتزمة بكافة معايير التعاون مع الأمم المتحدة فى تنفيذ مشاريعها البيئية المخطط لها، حيث شرعت دولة الكويت فى تنفيذ عددا من المشاريع منها مشروع الوقود البيئى ومصفاة الزور العالمية ومشروع مناولة الكبريت ومشروع خط الغاز الخامس.

وأوضح أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تحقق الكثير من التطلعات البيئية على المستويين الإقليمى والدولى من خلال العمل برؤية موحدة، فضلا عن الفوائد المرجوة منها على المستوى الوطنى. .

وجدد تأكيد سعى بلاده الدؤوب للقيام بمشاريع واعدة من خلال هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء والتشجير وزيادة الغطاء النباتى وإقامة المحميات الطبيعية والاهتمام بالسياحة البيئية، للمساهمة فى الوصول إلى الحياد الكربونى خلال منتصف القرن الحالى مما سيتوج بأثر إيجابى فى مجال البيئة، وخلق فرص اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الأجيال القادمة وفتح آفاق جديدة لمستقبل أخضر مستدام.

وأكد التزام بلاده بالدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية والتزامها بما يتفق عليه فى ضوء إمكانياتها ومواردها، ولن تدخر جهدا فى تحقيق التوصيات التى تتوصل لها هذه المبادرة بكافة نسخها.