رئيس الكونغو: مؤتمر COP 27 هو الأكثر أهمية منذ توقيع اتفاق باريس

وقال رئيس الكونغو، فى كلمته اليوم الاثنين خلال فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر "COP27" بمدينة شرم الشيخ، إن هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمرا للعمل والتحرك بعد العديد من الاعلانات والنوايا والوعود التى لم يتم الوفاء بها منذ سنوات.
وشدد على أنه حان الوقت الآن أن ننتقل إلى الأفعال الملموسة والمحددة، وهذا سيكون أساس مصداقيتنا، موضحا أن بقاء البشرية يتطلب أن نحترم دون مراوغة الالتزامات التى أخذناها على عاتقنا وتنفيذ المبادرات الفعالة التى ترتبط بالحفاظ على البيئة.
وأكد على الارادة الثابتة والعزيمة المستمرة لجمهورية الكونغو للمشاركة بصورة فعالة ونشطة فى الجهد الدولى الهادف لمكافحة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الحفاظ على الغابات من القضايا الملحة التى تلزمنا جميعا باتخاذ الخيارات السياسية الحاسمة والإعراب عن تضامننا مع بقية البشرية.
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