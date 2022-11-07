تفاصيل اليوم الثانى لمؤتمر المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز تفاصيل اليوم الثانى لمؤتمر المناخ. وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العالم بضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

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