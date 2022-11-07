جدة - نرمين السيد - وقال سال، خلال كلمته على هامش قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ: بالنيابة عن إفريقيا أشكركم، وأشكر الأخ العزيز عبدالفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أرض مصر الكريمة، وليس هذا بغريب على تقاليد مصر العربية وعلى سحرها البحرى.
وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقى: قيل الكثير على الحالة المستعجلة مناخيا والتى تجمعنا اليوم.. قرائن علمية عدة نبهتنا فى عدة مناسبات من خلال ما نعيشه كل يوم بأننا نتعامل مع الظواهر المناخية القاسية.
وتابع: اليوم علينا أن نتصرف من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس حول المناخ، وإفريقيا كانت قد التزمت به من خلال الحزام الأخضر الذى يجرى تنفيذه على امتداد 11 بلدا من منطقة الصحراء والساحل كما أن استصلاح الأراضى جار ونشاطات إعادة الغطاء الغابى مستمرة.
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجارى، فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا، وتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الاتحاد الإفريقى يحيى السيسى على تنظيم قمة المناخ: ليس غريبا على مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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