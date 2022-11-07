رئيس الاتحاد الإفريقى يحيى السيسى على تنظيم قمة المناخ: ليس غريبا على مصر

جدة - نرمين السيد - وقال سال، خلال كلمته على هامش قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ: بالنيابة عن إفريقيا أشكركم، وأشكر الأخ العزيز عبدالفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة على أرض مصر الكريمة، وليس هذا بغريب على تقاليد مصر العربية وعلى سحرها البحرى.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقى: قيل الكثير على الحالة المستعجلة مناخيا والتى تجمعنا اليوم.. قرائن علمية عدة نبهتنا فى عدة مناسبات من خلال ما نعيشه كل يوم بأننا نتعامل مع الظواهر المناخية القاسية.

وتابع: اليوم علينا أن نتصرف من أجل إنقاذ الكوكب من خلال الاستناد إلى اتفاق باريس حول المناخ، وإفريقيا كانت قد التزمت به من خلال الحزام الأخضر الذى يجرى تنفيذه على امتداد 11 بلدا من منطقة الصحراء والساحل كما أن استصلاح الأراضى جار ونشاطات إعادة الغطاء الغابى مستمرة.