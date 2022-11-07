البرهان: السودان ملتزمة ببرامج التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - ثمن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة فى السودان، جهود السعودية فى التصدى للتغيرات المناخية، مؤكدا أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر آلية مواجهة التغيرات المناخية، مجددا تأكيد السودان الانخراط فى المبادرة ووضع إمكانياتها فى سبل تحقيق المبادرة.





وأضاف خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى تعقد على هامش مؤتمر المناخ COP27، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أن السودان ملتزمة ببرامج التحول الأخضر. وقدم رئيس مجلس السيادة فى السودان، الشكر لمصر والسعودية وكل من ساهم فى إنجاح مبادرة التحول الأخضر.

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