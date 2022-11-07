كلمة الرئيس الفرنسى ماكرون خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون كلمته خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27.



جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون كلمته خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27. يذكر أن مصر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى لعام 2022 فى الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

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