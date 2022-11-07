عاجل- السيسى: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس الجدية بمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العدد الكبير الذى انضم إلى "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" منذ إطلاقها، دليل على الجدية التى توليها الدول فى المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.





وأعرب الرئيس السيسى، فى كلمته اليوم الإثنين أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتى تعقد فى إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"،عن تطلعه فى أن يخرج المؤتمر بنتائج شاملة وقوية تساهم فى تعزيز عمل المناخ العالمى على كافة المستويات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتى تعقد فى إطار فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) " استطعنا فى مصر،على سبيل المثال، القيام بخطوات واسعة فى إطار التحول نحو الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين، ونقوم فى الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة فى مجال النقل النظيف".

وأضاف الرئيس إنه على صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة فى الإدارة المستدامة للموارد المائية،وتضمن وثيقة مساهمتها وطنيا المحدثة وفقا لاتفاق باريس عددا من الأهداف الطموحة للتكيف فى قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضارية المستدامة، ومثلما هو الأمر فى مصر تقوم سائر منطقتنا العربية ببذل جهود مشابهة فى هذا الإطار.

وتابع الرئيس السيسى:"إن استضافة منطقتنا لمؤتمرى أطراف تغير المناخ العام الراهن فى مصر والقادم فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هو خير دليل على الدور الذى باتت دولنا تضطلع به على صعيد عمل المناخ العالمى والتزامها بتنفيذ تعهداتها".

ورحب الرئيس السيسى بالأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء والقادة المشاركين بالقمة فى مدينة شرم الشيخ التى تستضيف قمة تنفيذ تعهدات المناخ، كما تستضيف على مدار أسبوعين قادمين الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتى نتطلع لأن تخرج بنتائج شاملة وقوية تساهم فى تعزيز عمل المناخ العالمى على كافة المستويات.

وقال الرئيس "عندما طرح ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا فى شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكإحدى فعالياتها، رأيت أنها تعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التى أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج إحدى الجوانب الضرورية فى عمل المناخ فى عالمنا العربى وفى منطقة الشرق الأوسط والتى تعانى أكثر من غيرها بالآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضى الزراعية وخصوبة التربة فضلا عن الارتفاع المضطرد فى درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف".

وتابع الرئيس:" لعل العدد الكبير الذى انضم إلى المبادرة منذ إطلاقها هو دليل على الجدية التى توليها دولنا فى المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة فى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ هم جانبان يمثلان جوهر هذه المبادر".