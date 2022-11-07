الرئيس السيسى: أرحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، ومشاركتها في أعمال قمة المناخ، مجدداً التهنئة على توليها مهام منصبها مؤخراً، ومعرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة السيدة ميلوني إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية عميقة، ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.