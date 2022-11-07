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ولى عهد الكويت: ملتزمون بكل المبادرات المعنية بمواجهة تغير المناخ

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 05:26 مساءً - قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنهم ملتزمون بكل المبادرات المعنية بمواجهة تغير المناخ.

وأضاف ولي عهد الكويت خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: هدفنا تحقيق الاستدامة البيئية.

وتابع ولي عهد الكويت: نعمل على الوصول إلى الحياد الكربوني في 2050.

وقال ولي عهد الكويت: ملتزمون بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات البيئية.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نقطة تحول بالعمل المناخي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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