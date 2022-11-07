جدة - نرمين السيد - وتضم المنطقة الخضراء 5 قاعات مخصصة لـ 300 جهة ومنظمة تشمل مساحات خضراء ومبانى صديقة للبيئة، وتشمل قرية بدوية صغيرة كاستراحة للضيوف تضم منطقة للابتكار والعلوم. ووضع شباب البرنامج الرئاسى فور توليهم مسؤولية الإدارة تفعيل غرفة عمليات وخطة إعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل من تجربة ضيوف القمة تجربة فريدة ومميزة فى طريقهم إلى منطقة المعارض الملاصقة لها داخل المنطقة الخضراء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شباب البرنامج الرئاسى خلية نحل داخل الـgreen zone (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.