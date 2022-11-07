الكنيسة الروسية تقدم للبابا تواضروس وسام «المجد والكرامة»

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واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى ظهر اليوم، الإثنين، بالمقر البابوى بالقاهرة، نيافة المطران أنطونى فولوكولامسك رئيس قسم العلاقات الخارجية بالكنسية الروسية الأرثوذكسية، ويرافقه الأب ستيفان (إيجومنوف) مدير سكرتارية العلاقات بين المسيحيين فى بطريركية موسكو، والأب ألكساندر سكرتير نيافة المطران، وذلك لتقليد قداسة البابا الوسام نيابة عن قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو و عموم روسيا.
وأشاد نيافة المطران أنطونى فولوكولامسك بالعلاقات المتميزة التى تربط الكنيستين القبطية والروسية، كما أثنى على الدور البارز لقداسة البابا تواضروس الثانى فى تقوية ونمو العلاقة بين الكنيستين.
ومن جهته أعرب قداسة البابا عن ترحيبه بالوفد الروسى، وعن اعتزازه بالعلاقات الودية التى تربط الكنيستين القبطية والروسية، وكذا الصداقة العميقة التى تجمع الشعبين المصرى والروسى، وعبر عن سعادته برسالة التهنئة التى تلقاها مؤخرًا من البطريرك كيرل بطريرك موسكو وعموم روسيا.
كما أشاد بالأنشطة المتبادلة التى تجرى بين الكنيستين من خلال اللجنة المشتركة للتعاون بين الكنيستين، وقدم الشكر للكنيسة الروسية على تقديمها تسهيلات للكنيسة القبطية لخدمة أبنائها هناك وتقديم أماكن للصلاة، وأعرب عن تقديره للكنيسة الروسية وتقديمها وسام "المجد والكرامة" لقداسته، وهو الوسام الذى أسسه وتقلده لأول مرة البطريرك الراحل أليكسى الثانى.
وأُنشئ وسام "المجد والكرامة" عام 2004 بقرار من المجمع المقدس للكنيسة الروسية برئاسة قداسة البطريرك أليكسى الثانى بطريرك موسكو وعموم روسيا الراحل، وهو ثانى أقدم وسام للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وأعلى الأوسمة فى الكنيسة الروسية الارثوذكسية وتأتى تسمية الوسام من وحى كلمات القديس بولس الرسول: "مَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلاَمٌ لِكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ الصَّلاَحَ" (رومية ٢: ١٠)، والذى يُمنح لرؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والحكومية الدولية، ورؤساء الكنائس والطوائف، ورجال الدولة البارزين والشخصيات العامة لمساهمتهم الكبيرة فى التعاون بين الكنائس وبين الأديان، لتعزيز السلام والصداقة بين الشعوب.
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