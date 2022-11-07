رئيسة جامعة لندن للاقتصاد تدعو إلى ثورة صناعية خضراء لجعل اقتصاد العالم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - دعت مينور شفيق رئيسة جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إلى ثورة صناعية خضراء في القرن الحادي العشرين لجعل اقتصاد العالم أكثر قدرة على الاستدامة .

وقالت شفيق ـ في كلمة لها خلال فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ ـ إننا لدينا الأدوات لوضع حد لمواجهة تغير المناخ من خلال تغيير أنماطنا الاقتصادية ، موضحة أن الاقتصادات تخضع لصدمات بسبب التغيرات المناخية المفاجئة التي تؤدي الى آثار كارثية لذا يجب أن يعتمد اقتصاد المستقبل على استثمار الأكثر رفقا بالبيئة والذي يحافظ على التربة وخاصة في البلدان النامية.