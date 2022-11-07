جوتيرش يشكر الرئيس السيسى على التنظيم الرائع لـ«cop27»

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيرش -خلال كلمته، بالشق الرئاسى بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، اليوم الإثنين- إن المؤتمر الحالى تذكير بأن الوقت يمر بسرعة ونحن نناضل، وانبعاثات الغازات الدفيئة ترتفع باستمرار، وكوكبنا يصل لذروة تؤدى لفوضى مناخية، لا رجوع عنها، ونتجه نحو الحجيم المناخى.

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