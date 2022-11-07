ننشر صور انطلاق قمة COP27 (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم المشاركين فى قمة المناخ كوب 27 المنعقدة فى شرم الشيخ، والمقرر استمرار أعمالها حتى الـ 18 من الشهر الجارى.





وكان فى مقدمة القادة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأرن، وريشى سوناك، رئيس وزارء بريطانيا، جورجيا ميلونى، وماكى سال رئيس دولة السنغال، وغيرهم.

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بالشق الرئاسى بالجلسة الافتتاحية، لقمة شرم الشيخ، لتنفيذ تعهدات المناخ COP27.

وجاء فى كلمة الرئيس: إننا نجتمع معًا اليوم، للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا، وهى مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين، لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP-27 الذى ينعقد فى دورته الحالية بمدينة "شرم الشيخ" مدينة السلام وأولى المدن المصرية، التى تعـرف طريقها نحو التحول الأخضر والتى تتعلق بها أنظار وعقول العالم، لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج، تساهم فى تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفى خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، التى يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة.