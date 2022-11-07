وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصرى فى مؤتمر المناخ «cop27»

جدة - نرمين السيد - تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، جهود الهلال الأحمر المصرى، خلال مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ، وتفقدت سيارات النقل المجهزة لنقل ذوى الهمم داخل المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء بالمؤتمر.





وبحسب تقرير للوزيرة، نفذ الهلال الأحمر المصرى خلال المؤتمر، عددا من الدورات التدريبية المكثفة فى مجال الإسعافات الأولية للعاملين بعدد من الفنادق التى ستستقبل الوفود وضيوف مصر بالمؤتمر مع إمدادها بصناديق الإسعافات الأولية.

وفى إطار المبادرات الخضراء للهلال الأحمر المصرى بالقمة، فأنه جرى توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة للوفود المشاركة من الدراجات الهوائية والكهربائية، كما يجرى توزيع أدوات التعقيم والمطهرات خلال فترة المؤتمر على الحضور وزجاجات المياه الصديقة للبيئة، وتوفير صناديق لشحن الأجهزة المحمولة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة.

ووجهت الوزيرة، برفع درجة الاستعدادات القصوى لغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى، على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد للفرق المختلفة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، كما تشهد القمة نشر فرق الطوارئ للهلال الأحمر بمختلف المناطق العامة والسياحية بمنطقة انعقاد القمة، التى يقوم عليها متطوعو الهلال الأحمر بزيهم المميز لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للسادة ضيوف المؤتمر، بالاضافة إلى الإسعاف الأولى النفسى الأول فى المناطق المختلفة والمزدحمة بتقنيات صديقة للبيئة.