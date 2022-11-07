نداء السيسى للسلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح تفاصيل مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقادة العالم بتكاتف كل الجهود لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. وأضاف السيسى أن العالم كله يتابع قمتنا العالمية، فتغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحا، ومواجهة تغير المناخ توفر بيئة أفضل.

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