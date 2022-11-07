شكر جوتيريش برهان لمجهود فرسان البرنامج الرئاسى فى cop27 (صور)

جدة - نرمين السيد - وتولى تنظيم تفاصيل مؤتمر المناخ الـ27 شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة، والتى نججت الدولة فى الاستثمار فيهم ليكونوا نواة لبناء الجمهورية الجديدة من خلال دورات تدريبية على أعلى مستوى مستعينة بخبرات محلية وعالمية لتحقيق هذا الهدف.



وفى يناير 2022 وعلى إثر استعداد مصر لتنظيم قمة المناخ الـ27 فة شرم الشيخ، كل الرئيس عبد الفتاح السيسى شباب البرنامج الرئاسى خلال كلمة له فى ختام منتدى شبابا العالم فى نسخته الرابعة بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمشاركة فى تنظيم مؤتمر المناخ.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، كون شباب البرنامج الرئاسى مجموعات عمل مكثفة للتنظيم للحدث الأكبر عالميا مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ.



ونجح شباب البرنامج الرئاسى فى تنظيم المؤتمر بصورة مشرفة للعالم، وذلك لامتلاكهم قدرات احترافية وعالمية اكتسبوها خلال فترة إعدادهم فى الأكاديمة الوطنية للتدريب، والتى يمكن تلخيطها فى الاتى:

1800 شاب وفتاة يمثلون قوام شباب البرنامج الرئاسى وتتراوح أعمارهم من 22 إلى 37 عاما.

يمثل شباب البرنامج الرئاسى 42 تخصصا أكاديميا متنوعا وأغلبهم من حملة الداسات العليا

يمتلك لغات تواصل كبيرة تشمل 13 لغة أبرزها (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والكورية، والعبرية، والمجرية، والصينية).



يمتلك خبرات تنظيمية محلى ودولية، إذ نجح فى تنظيم 25 مؤتمرا واحتفالية كان أبرزهم (إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الاقتصادى 2022، المؤتمرات الوطنية للشباب)

لديهم قدرة على إعداد الدراسات المتكاملة للأحداث والفعاليات، وإعداد مخطط الجلسات من حيث نوعية الجلسة ومسار الحديث طبقا لأجندة الحدث أو الفعالية، وقادرون على إدارة الجلسات طبقا لطبيعة الموضوع والمستهدف من النقاش.



نجحت اللجنة المنظمة لمؤتمر خلال 7 سنوات من تطوير منظمة التعامل مع الإعلام والتسويق له فيما يتعلق ببث الحدث، بالشكل الذى يحقق أفضل اتصال وتفاعل مع الجمهور

طورت اللجنة المنظمة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال ثقل خبرات فريق العمل المتخصص بالدورات التخصصية، بالإضافة إلى العمل الميدانى بغرف العمليات المختلفة وغرف عمليات "حياة كريمة".

مهام شباب البرنامج الرئاسى لإدارة قمة المناخ

يتولى شباب البرنامج الرئاسى مسؤولية إدارة لوجيستيات وتنزيم فعاليات مؤتمر قمة المناخ من خلال غرفة عمليات مركزية، وكذلك الفرق الميدانية المتنوعة والمنتشرة فى مدينة شرم الشيخ

يتكون فريق شباب البرنامج الرئاسى المنظم لمؤتمر المناخ من 2000 شخص منهم شباب بالجامعات ومتطوعين وأجانب.



مهام غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات لمؤتمر المناخ التى يديرها شباب البرنامج الرئاسى:

الربط بين كل الجهات والوزرات المختلفة (وزارت الخارجية، والتضامن، والبيئة، والكهرباء) وغيرها من الوزارات، بالإضافة إلى الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجيستية وغيرها من الأعمال اللازمة



إدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مطار شرم الشيخ والقاهرة، بداية من وصول الضيوف وتسهيل إجراءات استلام الحقائب والتسجيل انتهاءً بتوفير وسائل انتقال مجانية إلى مختلف الفنادق داخل شرم الشيخ.



إدارة كل فنادق شرم الشيخ المتواجد بها ضيوف المؤتمر، لتسهيل الإجراءات والعلمل على حل أى تحديات تواجه المشاركين فى زمن قياسى، وينتشر أعضاء الفريق فى أكثر من 100 فندق داخل المدينة.



الإدارة والإشراف على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية، ووضع شباب البرنامج الرئاسى فور توليهم مسؤولية تفعيل غرفة العمليات خطة إعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل من تجربة ضيوف القمة تجربة فريدة ومميزة فى طريقهم إلى منطقة المعارض الملاصقة لها داخل المنطقة الخضراء

تولى مسؤولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة فى إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء "مركز المؤتمرات الدولى"

نخصيص فريق عمل مسؤول عن التعامل مع الشخصيات المهمة من الحضور

تفعيل غرفة عمليات فرعية متخصصة فى إدارة أى أزمات طارئة خلال تنفيذ الحدث

متابعة مغادرة ضيوف مؤتمر المناخ بسلام إلى بلادهم.