شباب البرنامج الرئاسى يواصلون الليل بالنهار لاستقبال ضيوف قمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - ويقف خلف التنظيم الذى أبهر العالم شباب البرنامج الرئاسى، والذين يمتلكون قدرات خاصة، وباعًا طويلا فى تنظيم المؤتمرات بشكل يليق باسم مصر.

تنسيق مستمر

وكانت لغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات، دور بارز منذ بدء تحضيرات المؤتمر، إذ تقوم على خدمات عدة، يشرف عليها شباب البرنامج الرئاسى، وفى مقدمتها الربط والتنسيق بين كافة الجهات والوزارت المختلفة (وزارة الخارجية ـ التضامن ـ البيئة ـ النقل ـ وزارة الكهرباء) بالإضافة إلى الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجستية وغيرها من الأعمال اللازمة.

استقبال الضيوف

وتشمل: إدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مطار شرم الشيخ والقاهرة بداية من وصول الضيوف وتسهيل إجراءات استلام الحقائب والتسجيل انتهاء بتوفير وسائل انتقال مجانية إلى مختلف الفنادق.

ويعمل شباب البرنامج الرئاسى أيضا على إدارة كافة فنادق مدينة شرم الشيخ والمتواجد بها ضيوف القمة لتسهيل الإجراءات والعمل على حل أى تحديات تواجه المشاركين فى زمن قياسى، حيث ينتشر أعضاء الفريق فى أكثر من 100 فندق داخل المدينة.

معاونة الشخصيات العامة

وخصص شباب البرنامج الرئاسى فريق عمل مسؤول عن التعامل مع الشخصيات الهامة من الحضور، وتولى مسؤولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة فى إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء.