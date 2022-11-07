شباب البرنامج الرئاسى.. فرسان التنظيم بقمة المناخ «cop27» (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى يناير 2022، وعلى إثر استعداد مصر لتنظيم قمة المناخ cop27، فى مدينة شرم الشيخ، كلف الرئيس السيسى، شباب البرنامج الرئاسى، خلال كلمته فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، فى نسخته الرابعة، بتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم، للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة.

واليوم، شاهدنا جميعا نتائج تعب وجهد كبير بذله شباب البرنامج الرئاسى، لخروج قمة المناخ cop27، فى أبهى صورة، استحقت إشادة قادة وزعماء العالم، بحسن التنظيم.

ويرصد "دوت الخليج"، فيما يلى معلومات عن شباب البرنامج الرئاسى، المنظم لقمة المناخ 27، المنعقدة فى شرم الشيخ.

يتولى الشباب مسؤولية إدارة لوجيستيات وتنظيم فعاليات مؤتمر قمة المناخ من غرفة عمليات مركزية، وفرق ميدانية متنوعة منتشرة بنطاق مدينة شرم الشيخ.

ويتكون قوام الفريق المنظم لقمة المناخ -الذى يديره لشباب البرنامج الرئاسى- من 2000 منظم من شباب البرنامج والجامعات ومتطوعين مصريين وأجانب.

ويعمل الفريق الشبابى على الربط والتنسيق، بين الجهات والوزارات المختلفة، والشركات المنفذة، للأعمال الإنشائية واللوجستية، وغيرها من الأعمال اللازمة.

ويدير الشباب منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مطار شرم الشيخ والقاهرة، بداية من وصول الضيوف وتسهيل إجراءات استلام الحقائب والتسجيل، انتهاءا بتوفير وسائل انتقال مجانية إلى مختلف الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ.

كما يدير الشباب فنادق مدينة شرم الشيخ، والمتواجد بها ضيوف القمة، لتسهيل الإجراءات والعمل على حل أى تحديات تواجه المشاركين، فى زمن قياسى، حيث ينتشر أعضاء الفريق فى أكثر من 100 فندق فى المدينة.

ويشرف الفريق على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية، حيث وضعووا خطة لإعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل من تجربة ضيوف القمة، تجربة فريدة ومميزة فى طريقهم إلى منطقة المعارض الملاصقة لها.

ويتولى الفريق مسؤولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة فى إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء "مركز المؤتمرات الدولى".

وخصص الشباب، فريق عمل مسؤول عن التعامل مع الشخصيات المهمة من الحضور.

وشكل الفريق، غرفة عمليات متخصصة فى إدارة أية أزمات طارئة فى أثناء تنفيذ الحدث.

ويتابع الفريق مغادرة ضيوف المؤتمر بسلام إلى بلادهم.

غالبية الشباب من حملة الدراسات العليا، ويتواصلون بأكثر من 13 لغة، ويمتلكون خبرات تنظيمية محلية ودولية.

ونجحوا فى تنظيم أكثر من 25 مؤتمرا واحتفالية محلية، منها "إفطار الأسرة المصرية، حياة كريمة، المؤتمر الاقتصادى، معرض الصناعات الدولى 2022، وتنظيم أكثر من 15 حدثا دوليا داخل وخارج مصر.