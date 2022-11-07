وزير القوى العاملة يلتقي العاملين بصندوق إعانات الطوارئ ..ويوجه بتحسين أوضاعهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 02:35 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال، لمناقشة أوضاعهم والمعوقات التي تواجهم للعمل على تذليلها والتغلب عليها، وأصدر "الوزير" توجيهاته بدراسة وتحسين أوضاع العاملين المادية تماشيا مع الظروف الاقتصادية الراهنة...وجاء في بيان صحفي اليوم الاثنين أن " شحاته" استمع للعاملين واطلع على مقترحاتهم وآرائهم لتطوير وتحسين العمل بالصندوق، كما تم عرض آليات عمل الصندوق ومقترحات تطويرها .

من جانبهم قدم العاملون بالصندوق الشكر والتقدير للوزير للاستماع إليهم واستعراض المشكلات التي تواجههم، مع اقتراح كافة الحلول الممكنة لتذليلها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمنشآت المستهدفة داخل الدولة المصرية.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا او جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، وأعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وأعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم.

حضر اللقاء محمد البدوي أمين عام الصندوق ، وايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة .