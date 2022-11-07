المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفعاليات بالمحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، عددا من الفعاليات بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسؤولية، ونظمت احتفالية لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء القوات المسلحة، والشرطة المدنية والمجتمع المدنى فى كافة المراحل التعليمية والمتفوقين رياضيا وكذا تكريم عدد من مديرى المدارس بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسؤولية، فى إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات المختلفة.





وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية وسط حالة من البهجة والفرحة التى غمرت الحاضرين.

كما نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، احتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية شارك به الآلاف من شباب الجامعات والمدارس والنوادى بمحافظة الإسكندرية، بدءا من كوبرى استانلى حتى مكتبة الإسكندرية، واختتمت الاحتفالية الرياضية بعدد من العروض الرياضية والغنائية والفنية بساحة بشاير الخير ومكتبة الإسكندرية.



ونظمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، حفل زفاف جماعى لـ(110) شباب وفتيات من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق المسؤولية بالتعاون مع محافظة الغربية وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وتضمن الحفل تنفيذ عرض للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.



وأكد اللواء أح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم للمجتمع المدنى بمختلف فئاته بالتعاون مع كل الجهات المعنية إيمانا بالدور المجتمعى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية لا يدخرون جهدا لتنفيذ جميع المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.



وعبر أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسؤولية المنطقة الشمالية العسكرية عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لدعم المجتمع المدنى.