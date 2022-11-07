قمة المناخ.. وزير الصحة يفتتح المستشفى الميدانى بمدينة شرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، المستشفى الميدانى بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين فى قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.





جاء ذلك بحضور "باسكال سوريوت"الرئيس التنفيذى لشركة "أسترازينيكا"، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتى ذلك ضمن خطة التأمين الطبى التى تنفذها الوزارة بمؤتمر المناخ، فى إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبى للفعاليات والأنشطة الكبرى التى تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزير الصحة والسكان، أن المستشفى الميدانى والذى يتم تنفيذه لأول مرة، تم تجهيزه بالمنطقة الخضراء (Green Zone) للمؤتمر، بمحيط مركز المؤتمرات، لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة فى جميع التخصصات للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

ونوه "عبدالغفار» إلى أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ، بطاقة 4 أسرة للاستقبال والطوارىء، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة، وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة، بالإضافة إلى وحدة أشعة (سينية، تليفزيونية، مقطعية)، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.

يذكر أن خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ، تضمن تقديم (الخدمات العلاجية، الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)، بهدف حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بأى مراض معدية، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية، وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الوقت المناسب، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر، فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية فى المستشفيات.