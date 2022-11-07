COP27.. رئيس الاتحاد الإفريقى: نحن بحاجة للعمل على إنقاذ الكوكب وليس الوعود

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس السنغالى ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، ماكى سال، إننا نتكيف مع التغير المناخى، ونتحمل أعباءه، بتنفيذ مشروعات لمواجهته، وندعم التحول إلى الأخضر.





وأضاف سال -خلال كلمته، بالشق الرئاسى بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، اليوم الإثنين- أن يجب أن أشكر الدول الأوروبية التى ساعدتنا على مواجهة التغيرات المناخية، وعازمون على التفاعل والعمل مع الشركاء حتى لا تتحول قمة شرم الشيخ، إلى نفس القمم السابقة، ولكن لتصبح منعطفا حاسما ودفعة لمواجهة التغير المناخى. وتابع: نحن اليوم فى وقت لا يحتاج إلى الوعود، ولكن للعمل على إنقاذ الكوكب.

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