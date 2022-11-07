الرئيس السيسى يطلق نداء من شرم الشيخ لكل دول العالم بضرورة المساهمة في وقف الحرب الروسية الأوكرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى نداء من شرم الشيخ لكل دول العالم بضرورة المساهمة في وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الملايين اليوم تتابعنا كما تابعت قمتنا العام الماضى، ومنهم نساء ورجال وأطفال مزارعين وعمال وأصحاب أعمال، بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون في مصير وهدف واحد، منهم من يتواجدون معنا ومنهم من هم خارج القاعات وأمام الشاشات يطرحون علينا أسئلة صعبة لكنها ضرورة، أسئلة يتعين علينا أن نسألها إلى أنفسنا قبل أن توجه إلينا.

وتساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، هل نحن اليوم أقرب من تحقيق أهدافنا من عام مضى؟، هل استطعنا خلال عام منصرم أن نتحمل مسؤولينا كقادة العالم مع التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرا.