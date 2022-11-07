الرئيس السيسي: الدول النامية تحتاج إلى الثقة للمشاركة في الحفاظ على المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تشهده مصر من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات فى كافة المجالات تجربة عملية نادينا وننادى بها وبضرورة التنفيذ الفعلى على الأرض، وخير دليل على أنه الأمل لمواجهة تغير المناخ إذا توافرت الإدارة والعزيمة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الرئاسية لقمة المناخ: "تتفقون معى إذا كان نرغب فى السير معنا نحو مستقبل أفضل نضمن من دون الزيادة عن درجتين مئوية.. وعازمون على صنع مستقبل أفضل للجميع.. واجبى يحتم أن أصارحكم ببعض الشواغل التى لابد ألا نغفلها وهل قدرتنا كمجتمع دولى على المضى قدما بشكل موحد والتزاماتنا وفق لاتفاق باريس الثقة.. ومن ثم من الضرورى أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة فى قارتنا الافريقية أن أولويات يتم التجاوب معها واخذها فى الاعتبار أننا نتحمل المسئولية بقدر الإمكانيات وبقدر مما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين وفق مبدأ المسئولية المشتركة بما يوفر لها درجة من الرضا والارتياح إزاء مواجهة تغير المناخ.. لا بد من تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة يكون محفزا لمزيد من العمل البناء فى الحفاظ على المناخ".