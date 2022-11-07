الرئيس السيسي: مصر أطلقت استراتيجية وطنية من أجل مواجهة تغير المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في حاجة إلى حكومات تعلم ما يجيب القيام بها في إطار مواجهة تغير المناخ، وقطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني أصبح يمتلك أدوات من أجل لعب أدوار مهمة في هذا الإطار، متابعا: "لقد وضعنا في مصر نصب أعيننا مواجهة تغير المناخ من خلال استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ ونعمل على التحول الأخضر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الأولي الرئاسية لقمة المناخ "نعمل في الاستراتيجية من خلال التوسع في الاعتماد على مصادره نحو إحداث تحول هيكلي.. والتشريعات وآليات العمل الحكومي بما يساهم في تعزيز الاستثمارات وفق البرنامج الوطني للاستثمار في الغذاء والطاقة، وهذا يؤكد تجسيد لهذا الطموح والتوجه في الحفاظ على المناخ.