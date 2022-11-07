الرئيس السيسي لضيوف cop27: هل ما نطمح لتحقيقه من أهداف يقع فى نطاق الممكن؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مهمة لضيوف مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، وجه خلالها تساؤلا، قائلا: "إن السؤال الأهم الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا، هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن.. بلا شك إنه ليس مستحيلا، ولكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بافتتاحية فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ COP 27: "أثق في أنكم هنا اليوم من أجل الإجابة على تلك الأسئلة والرد على شواغل الملايين حول العالم، الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى، من كوارث مناخية تتصارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق يوما بعد يوم في شتى أنحاء كوكبنا، فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما، حتى تبدأ أخرى في مكان آخر، مخلفة ورائها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين، ومسببة خسائر مادية بالمليارات، وكأن العالم قد أصبح مسرحا لعرض مستمر للمعاناة الإنسانية في أقصى صورها، وهنا عليا أن نتوقف لنطرح نحن على أنفسنا تساؤلا ملحا، أما آن لهذه المعاناة أن تنتهي؟".