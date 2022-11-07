محمد بن زايد: نؤيد دعوة الرئيس السيسى بوقف الحرب الروسية الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - أيد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "بداية فخامة الرئيس نحن معك فيما صرحت به ونحتاج إلى سلام وحوار ووقف الحرب".

قدم بن زايد الشكر لجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية على تنظيم واستضافة القمة 27 لمؤتمر الأطراف، مشيرا إلى اننا نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا في عالمنا يواجه تحديات معقدة وأهمها تغير المناخ الذى اصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم ، وبما أننا لا نملك إلا أرضا واحدة من الضروري ان نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي.

أضاف "بن زايد"، تستمر دولة الإمارات بنهجها في مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولى ونستعد لاستضافة الدورة الـ 28 للأطراف خلال 2023 ، كاشفا عن التركيز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة وكذلك إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ.

تابع: "سنحرص على مشاركة واحتواء الجميع بما في ذلك التنسيب المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقتهم لإيجاد حلول مستدامة.

وجه رئيس دولة الامارات دعوة مفتوحة للجميع لإيجاد حلول لمعالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي للبشرية في كل مكان.

في نهاية كلمته، وجه محمد بن زايد الشكر لمصر، معربا عن امنيته في النجاح والتوفيق للجهود المشتركة ، معقبا: لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء ولان مستقبل أولادنا واحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم.