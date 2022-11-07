محافظ أسوان يتفقد ساحة التخريد بأبو الريش لتجميع السيارات المتقادمة وإحلالها بأخرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ضمن محافظات المرحلة الأولى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد ساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة وذلك بحى صالح حرب بأبو الريش والتى تقع على مساحة 2560 م2 ، وتصل طاقتها الإستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد ، رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية والأمنية حيث وجه المحافظ إلى ضرورة مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة الرئاسية ، والتأكد من مناسبتها وإستيفاؤها لهذه الإشتراطات ، مكلفاً بإختيار ساحة أخرى بمدينة أسوان الجديدة لتصبح مركز لإستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء ، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد بأبو الريش ، وهو الذى سيتوازى مع إختيار كوادر بشرية للقيام بالأعمال التنفيذية داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب ، مع إيجاد الحلول السريعة لتجاوز أى عقبات أو تعقيدات روتينية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة .