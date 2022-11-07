فى إطار مؤتمر COP27 .. سويلم يشارك فى إحتفالية إفتتاح ”جناح الأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 01:32 مساءً - - الدكتور سويلم يشيد بالعلاقات الطيبة بين البلدين ، ويثنى على الدعم المقدم لمصر وأفريقيا من "الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي"

- المعهد الدولي للمياه بستوكهولم شريك إستراتيجي للوزارة وتعاون وثيق في مختلف الأحداث الدولية مثل جناح المياه بمؤتمر المناخ

- دور هام لمؤتمر المناخ فى عرض التحديات الأفريقية فى مجال المياه والغذاء ، والدعم السويدى مطلوب لمواجهة هذه التحديات ودعم السياسة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

- أهمية المنح والمساعدات الفنية السويدية للدول الأفريقية ، وجهود مصرية لتعزيز التعاون (الجنوب - جنوب)

- دور هام لوكالات التمويل والمنظمات السويدية فى دعم مبادرة التكيف فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر

فى إطار مشاركة سيادته فى فعاليات مؤتمر المناخ COP27 .. شارك السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى إحتفالية إفتتاح "جناح الأعمال السويدي" بحضور السيد/ أولف كريستيرسون رئيس وزراء مملكة السويد.

وفى كلمته بالاحتفالية .. توجه الدكتور سويلم

بالشكر لدولة السويد على تنظيم هذا الجناح الهام ، مشيرا إلى أن مشاركته فى هذه الاحتفالية تأتى تقديراً للعلاقات الطيبة بين البلدين.

وأثنى الدكتور سويلم على الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" لمصر وافريقيا فى مجال المياه ، وكذا "المعهد الدولي للمياه بستوكهولم" SIWI والذى يعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية ، والتعاون الوثيق في مختلف الأحداث الدولية مثل جناح المياه بمؤتمر المناخ وإسبوع القاهرة المياه وإسبوع المياه في ستوكهولم.

وأشار سيادته لاهمية مؤتمر المناخ فى عرض التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى مجال المياه والغذاء ، وهو ما يتطلب قيام الجانب السويدى بتقديم الدعم اللازم للدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات ودعم السياسة الخضراء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بهذه الدول.

واكد سيادته على أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه بالدول الأفريقية ، مشيرا لجهود مصر فى تعزيز التعاون (الجنوب - جنوب).

كما أكد سيادته على دور وكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم مبادرة التكيف فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.