عاجل.. السيسى: التغيرات المناخية أكبر تحديات العالم

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس خلال كمته فى افتتاح قمة المناخ كوب 27: "علينا أن نسأل أنفسنا هل استطعنا منذ العام المنصرم أن نتحمل مسؤولياتنا في التعامل مع أخطر قضايا القرن؟"

وبين أنه يتعين العمل على تنمية مواردنا واستثمارها لتعزيز العمل المناخي المشترك كما يجب أن نحول نتائج المؤتمرات إلى واقع ملموس.

قمة المناخ مصر 2022

وانطلقت قبل قليل فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية.

كما تشهد الجلسة، كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop28).