ندوة لـ«مؤمنون يستعدون» لمؤتمر «COP27» بكاتدرائية شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تحت شعار مؤمنون يستعدون لمؤتمر تغيير المناخ "COP27"، المقام بمدينة شرم الشيخ، شارك الأب إرميا نشأت، راعى كنيسة العذراء سيدة السلام الكاثوليكية بشرم الشيخ، فى ندوة حوار تالانوا للأديان.





افتتحت فعاليات الندوة مع بداية افتتاح مؤتمر تغيير المناخ "COP27"، كجزء من لجنة التواصل بين الأديان لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك بأحد قاعات كاتدرائية السمائيين للأقباط الأرثوذكس، بشرم الشيخ.

ودعى الأشخاص المتهمون بالعدالة المناخية، والحوار بين الأديان إلى هذا التجمع غير للرسمى بين الأديان، بروح حوار تالانوا.

جاء هذا التجمع كمنصة للمجتمعات الدينية التى تحضر COP27، لمشاركة مبادراتهم واهتماماتهم وآمالهم فى عملهم، من أجل العدالة المناخية فى إطار حوار تالانوا.

قدم هذا الحدث لوحة افتتاحية تعرض الموضوعات المختلفة المتاحة للمحادثة، تلاها مجموعات صغيرة من حوارات Talanoa، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر، والأفكار.