عاجل- السيسى: الإرادة أساس تعزيز عمل المناخ والتحديات تزداد يوما بعد يوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أن العالم كله يتابع قمتنا العالمية، فتغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحا، ومواجهة تغير المناخ توفر بيئة أفضل.

وتايع: "السؤال هل ما نطمح إليه من أهداف يقع فى نطاق الممكن؟ بالطبع ممكن إذا تم ترجمة كل ما ينتج عن هذه القمة إلى واقع ملموس، إذا توفرت الإرادة التى هى أساس تعزيز عمل المناخ، فتحديات المناخ تزداد يوما بعد يوم".