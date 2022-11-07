السيسى: على المجتمع الدولى إثبات قدرته لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى كلمته خلال افتتاح قمة المناخ كوب 27، اليوم: أنه يجب التجاوب مع شواغل إفريقيا من قبل الدول المتقدمة، وهذا لن يتأتى إلا بقيام تلك الدول بخطوات جادة للوفاء بدعم تمويل قضايا المناخ والتعامل مع الأضرار المناخية.

وتابع الرئيس: "وجودكم هنا اليوم فى حد ذاته رسالة تأكيد الاهتمام بعمل المناخ"، مشيرا إلى أن عنوان كوب 27 هو التنفيذ، ما يجب الالتزام به.

وأردف الرئيس: "أناشدكم أن تكون رسالتكم إلى العالم واضحة تتضمن خطوات محددة بتنفيذ الالتزامات والتعهدات".

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشاركين بإطلاق مبادرات جديدة لتقيل تداعيات التغير المناخى، ومتابعة تنفيذ المبادرات القديمة.

قمة المناخ مصر 2022

وانطلقت قبل قليل فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية.

كما تشهد الجلسة، كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop28).