السيسى: يجب إنهاء معاناة تغير المناخ.. واتخذنا خطوات لتعزيز التحول الأخضر

وأضاف الرئيس خلال كلمته، بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، على المستوى الرئاسى- أننا حرصنا على تسمية قمة المناخ الحالية، بقمة التنفيذ، متابعا: نحن أمام شواهد وعوامل أخرى تدعونا للتمسك بالأمل، فى قدرة البشرية لصنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة، لا ينبقى أن تتحمل أخطاء لم ترتكبها.
وتابع أن شعوبنا تنتظر تنفيذ تعهداتنا المناخية، ويجب التجاوب مع شواغل قارة إفريقيا، فشعوبنا باتت أكثر دراية بحجم التحدى، ويجب إنهاء معاناة تغير المناخ.
وأوضح أن ما تشهده مصر من تحول أخضر، هو ما نادينا وننادى به، واتخذنا خطوات وطنية تجاه تغير المناخ، ونعمل على التوسع فى الاقتصاد الأخضر، ونتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأردف الرئيس: اتخذنا خطوات لإحداث تحول هيكلى فى القوانين والتشريعات، بما يساهم فى تعزيز التحول الأخضر.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ، على المستوى الرئاسى.
وتوافد قادة ورؤساء العالم، منذ صباح اليوم، لحضور الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ.
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