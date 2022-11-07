السيسى يوجه رسالة مهمة إلى العالم بشأن تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعوة إلى العالم أجمع قائلا: إذا كنا نرغب حقيقة فى السير معًا لمستقبل نضمن فيه بقاء درجة حرارة الأرض ما دون الدرجتين، وبناء مستقبل للجميع وبالجميع، فلا بد ألا نغفل بعض الشواغل المهمة.





وأضاف الرئيس خلال كلمته، بالدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27، على المستوى الرئاسى، اليوم الإثنين- أن قدرتنا كمجتمع دولى على المضى بشكل موحد ومتسق لتنفيذ تعهداتنا وفق اتفاق باريس، رهن لمقدار الثقة بيننا، ومن الضرورى أن تشعر كافة الدول النامية خاصة فى القارة الإفريقية، أن أولوياتها تؤخذ فى الاعتبار. وتابع أن شعوبنا تنتظر تنفيذ تعهداتنا المناخية، ويجب التجاوب مع شواغل قارة إفريقيا، فشعوبنا باتت أكثر دراية بحجم التحدى، ويجب إنهاء معاناة تغير المناخ.

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