السيسى: شرم الشيخ أول مدينة مصرية تعرف طريقها إلى التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس: "نجتمع اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وهى تغير المناخ".

وأردف: "نأمل أن تساهم نتائج اليوم فى تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل"، مشيرا إلى أن شرم الشيخ مدينة السلام وأولى المدن المصرية التى تعرف طريقها نحو التحول الأخضر.

قمة المناخ مصر 2022

وانطلقت قبل قليل فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية.

كما تشهد الجلسة، كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop28).